TVL Nieuws, 7 december 2020

Hij heeft zijn verhaal nooit openlijk verteld, politieman Kris Evens uit Bilzen. Want tien jaar later heeft hij de gebeurtenissen nog altijd niet verwerkt. Tijdens een interventie in Bilzen werd zijn collega Eddy Strijckers doodgeschoten door een voortvluchtige moordenaar. Een kogel in het hart. Evens schoot de dader dood. Vandaag is de dag waarop de politie agenten herdenkt die om het leven zijn gekomen tijdens de dienst. Vandaag doet Kris Evens voor het eerst zijn verhaal.