TVL Nieuws, 7 juli 2021

- Na een giftige slangenbeet ligt een Peltenaar tien dagen in coma. Hij is een vinger kwijt en zijn arm is verminkt.- 425 verwaarloosde en zieke dieren neemt de politie in beslag in een woning in Bocholt.- Er zijn steeds meer annulaties van reizen naar Spanje nu de coronasituatie daar weer uit de hand dreigt te lopen. - Op de eerste Hasseltse open prikavond zijn 500 vaccins gezet. Het succes wordt herhaald.- En met Italië-Spanje leeft de halve finale op het EK in de voormalige Limburgse mijngemeenten zoals Houthalen-Helchteren.