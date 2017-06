TVL Nieuws, 7 juni 2017

Er komen concrete stappen om te verhinderen dat de motorbende Satudarah voet aan de grond krijgt in Hasselt en in Limburg. Dat is beslist op een politieoverleg. Welke die stappen zijn, daarover wil burgemeester Vananroye niets zeggen. Ze roept de hulp in van minister van Binnenlandse Zaken Jambon, want het probleem moet nationaal aangepakt worden, klinkt het. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Satudarah samenkomen op een adres in de Kanaalkom in Hasselt. Dat nieuws bracht onze redactie gisteren al aan het licht.