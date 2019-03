TVL Nieuws, 7 maart 2019

Een oud-schooldirecteur uit Heusden-Zolder moet zich bij de rechter verantwoorden voor feiten met 2 minderjarige studentes. De bal ging aan het rollen na het zien van een reportage op TV Limburg. Zuhal Demir van de N-VA stelt het kindergeld in vraag van ouders die hun kinderen weigeren naar school te sturen en zo niet stimuleren om een diploma te halen. N-VA claimt de post van minister van Onderwijs en Demir behoort tot de kanshebbers. Automobilisten lappen in Runkst massaal de zone 30, die geldt in de fietsstraat aan hun laars. Auto's razen tegen 90 kilometer per uur voorbij, terwijl fietsers voorrang hebben. De buurt is het beu. Een Maleisische rechter oordeelt dat de dood van Ivana Smit een ongeval was, ook al zijn er twijfels. De familie van het Peerse model kan niet leven met het vonnis en gaat in hoger beroep. En Genk en STVV staan voor belangrijke duels. Genk moet de voorsprong op Club Brugge zien te behouden in de titelrace. STVV kan zondag al zeker zijn van Play-off 1.