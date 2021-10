TVL Nieuws, 7 oktober 2021

De Limburgse veiligheidsschool PLOT organiseert deze week voor de tweede maal in drie jaar een gespecialiseerde opleiding voor reddingshondenteams van Brandweer en Civiele Bescherming. Om het chronische tekort aan deskundige opleiders op te vangen, worden er ook 3 Nederlandstalige en 4 Franstalige hondeninstructeurs opgeleid. Zij moeten ervoor zorgen dat in de toekomst op een deskundige manier oefeningen worden georganiseerd en dat de hondenteams op een professionele manier getraind en begeleid worden.De opleiding duurt een hele week en gaat door in het Vakantiecentrum Bosberg in Kelchterhoef. De reddingshondenteams worden getraind in het opsporen van vermiste personen in afgelegen gebieden (velden, bossen, water...) en in het terugvinden van slachtoffers die onder puin bedolven liggen. "Hierbij denken we aan ingestorte gebouwen. Het zijn ook deze teams die met de BFAST-organisatie bij grote rampen naar het buitenland kunnen worden gestuurd zoals bij de aardbevingen in Turkije enkele jaren geleden," staat er in het persbericht van de veiligheidsschool. In dat kader is het PLOT trouwens ook bezig met de ontwikkeling van een gespecialiseerd oefenterrein, het Reddingscentrum Vicky & Alexis, dat zal dienen voor de opleiding van deze hondenteams.