TVL Nieuws, 8 april 2021

- Heel wat vaccinatiecentra in Limburg hebben de afgelopen dagen nauwelijks gevaccineerd. De vaccinatiecentra verwachten wel dat ze volgende week eindelijk een tandje kunnen bijsteken als de beloofde vaccins geleverd worden. - Ook de ziekenhuizen vragen om een versnelling van de vaccinatiecampagne. Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Voor de verpleegkundigen heeft de derde coronagolf mentaal een zware impact.- De weg waar een koppeltje op het leven kwam bij een ongeval in Dilsen-Stokkem wordt afgesloten uit respect voor de nabestaanden.- De opdeling van Limburg in drie regio's is een louter symbolische discussie. Dat zeggen de burgemeesters van Hasselt en Genk aan de vooravond van een beslissing over de regiovorming in onze provincie.- En voor het eerst in jaren moeten de strooidiensten uitrukken in de paasvakantie. In de Japanse tuin in Hasselt genieten toeristen uit heel het land van uitzonderlijke winterse taferelen.