TVL Nieuws, 8 december 2021

- Racing Genk zet trainer John Van den Brom aan de deur. In een seizoen dat Genk voor de titel gaat, haalde de trainer de afgelopen weken 5 op 24 en zakte de ploeg weg naar de achtste plaats.- Anderhalf jaar na de dood van twee brandweermannen in Beringen zit het gerechtelijk onderzoek naar de brandstichting op een dood spoor. De vader van één van de slachtoffers zegt dat hij niet zal rusten voor de daders gestraft zijn.- De mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar wordt goed opgevolgd in de Limburgse basisscholen. Toch is er ook protest aan de schoolpoort in Heusden-Zolder.- De stad Bilzen start een ambitieus verkeersplan met snelheidsbeperking en snelheidscontroles op het hele grondgebied. Het centrum wordt een fietszone.- En in Eisden starten foorkramers zelf een winterkermis. Ze hopen zo toch nog iets te kunnen verdienen in een jaar dat een ramp werd door de coronacrisis.