TVL Nieuws, 8 december 2023

Willy Claes komt op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hasselt. Hij zal de lijst van Vooruit niet trekken of duwen, maar ergens in het midden opkomen. "Ik sta ter beschikking, ik ben een soldaat van de partij", bevestigt Claes aan onze redactie. In een recente peiling van Het Nieuwsblad werd Vooruit de grootste partij in Hasselt. De socialisten maakten vandaag intussen de lijstrekkers bekend voor de federale en nationale verkiezingen. Nationaal ondervoorzitter Funda Oru uit Heusden-Zolder zal volgend jaar de Kamerlijst trekken. Alain Yzermans staat op de tweede plaats. En kamerlid Kris Verduyckt uit Lommel trekt de lijst voor het Vlaams Parlement met burgemeester van Wellen, Els Robeyns, op plaats 2.