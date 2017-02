TVL Nieuws, 8 februari 2017

Sluikstorten. Het is een groot probleem. Maar hoe groot precies, dat weet niemand. En daarom start afvalintercommunale Limburg.net een campagne èn een proefproject in 6 gemeenten: in Noord-Limburg in Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel en in West-Limburg, in Lummen, Halen en Herk-De-Stad. Sluikstorten is strafbaar, er staan zelfs gevangenisstraffen op.