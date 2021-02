TVL Nieuws, 8 februari 2021

Wie denkt dat het coronavirus verdwijnt met de huidige koudegolf, is eraan voor de moeite. Het virus verspreidt zich juist goed onder koude omstandigheden. Het is dus belangrijk om de afstandsregels te respecteren en niet teveel elkaars gezelschap op te zoeken, door bijvoorbeeld dicht bij elkaar te gaan staan. Want precies dat heeft het virus graag. Wat u wel kan doen, is wat we daarnet al zagen in de reportage vanuit de Stedelijke Basisschool in Beringen: zet ramen en deuren van uw huis wagenwijd open.