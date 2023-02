TVL Nieuws, 8 februari 2023

- De impact van de aardbevingen op de Turkse gemeenschap in Limburg zal nog een tijdlang blijven nazinderen. Daarom is er nu al nood aan psychologische begeleiding zegt psychologe Bilgin Tümen.





- Het inzamelen van hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië is voorlopig stopgezet op verschillende plaatsen in Limburg. Er wordt nu opgeroepen om enkel geld te storten omdat het moeilijk is om alle ingezamelde goederen tijdig in het rampgebied te krijgen.





- Hulpverleners uit Noord-Limburg komen samen om te praten over het gezinsdrama in Pelt. Het helpt bij het verwerken van de traumatische ervaring.





- De prijs van donorsperma is fors gestegen tot 390 euro per rietje. Het fertiliteitscentrum in Genk is dan ook dringen op zoek naar lokale donoren.





- En het provinciebestuur en 7 gemeenten uit Midden-Limburg willen De Wijers laten erkennen als UNESCO 'Mens en Biosfeer'.