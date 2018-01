TVL Nieuws, 8 januari 2018

* Onbekenden hebben in de buurt van de Blauwe Kei in Lommel tientallen vaten drugsafval gedumpt. Het is al de vierde keer op 1 jaar tijd dat dat in Lommel gebeurt. * Het toerisme in Limburg kan terugkijken op een geslaagde kerstvakantie ondanks het slechte weer. Vooral de attracties en de bioscopen deden het uitstekend. * Het stormweer van de voorbij dagen zorgt voor een piek in de hoeveelheid opgewekte windenergie. De storm compenseert ook een slecht windjaar 2017. * Racing Genk is met een ruime delegatie vertrokken op winterstage naar Benidorm.* En we maken kennis met het werk van de Hamontse kunstenaar Codriez.