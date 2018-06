TVL Nieuws, 8 juni 2018

- Vandaag is in Hasselt het proces gestart tegen Lahcen Matouf. De man die twee jaar geleden uit het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder vluchtte en een vrouw vermoordde. Volgens advocaat Bert Partoens is hij gevaarlijker dan de schutter in Luik.





- De politie is een man op het spoor die deze week op rooftocht trok langs enkele Limburgse winkels. In Bilzen maakte hij voor minstens 600 euro buit en werd hij gefilmd. Ook in Sint-Truiden sloeg hij toe.





- De Spartacustramlijn tussen Hasselt en Maastricht is niet dood en begraven. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De plannen van Infrabel zijn er, dus moet de federale regering met de middelen over de brug komen, klinkt het.





- En in Neeroeteren opent een nieuw vakantiedomein de deuren dat de Limburgers wil leren genieten zonder wifi of elektriciteit.