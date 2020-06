TVL Nieuws, 8 juni 2020

De restaurants zijn weer open. Een stormloop werd het niet, maar het leek wel een feestdag in onze provincie. Zo tevreden waren de Limburgers die, na drie maanden zelf hun potje te koken of maaltijden af te halen, eindelijk nog eens de benen onder tafel konden steken. Het is voor de meeste uitbaters nog nagelbijten, want door de veiligheidsmaatregelen draaien ze nog niet op de volle 100 procent. Toch was de conclusie na de eerste lunch sinds corona deze: het was lekker en het was fijn samen te zijn.