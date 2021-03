TVL Nieuws, 8 maart 2021

Vandaag is het exact 50 jaar geleden dat het kasteel van de Landcommanderij Alden Biesen volledig uitbrandde. 8 maart 1971 was een zwarte dag, maar ook een kantelmoment in de geschiedenis van de Landcommanderij en uiteindelijk de start van de renovatie. Alden Biesen herdenkt de brand met de nieuwe Zomerexpo ‘In Vuur en Vlam – 50 jaar brand’. Getuigenissen worden gecombineerd met origineel beeldmateriaal om de dag zo waarheidsgetrouw mogelijk te beschrijven. Op 8 maart 1971 zou een delegatie vanuit Brussel naar Rijkhoven afzakken voor de laatste besprekingen over de aankoop van het domein door de Belgische overheid. De toenmalige kasteelheer Armand Roelants du Vivier, 85 jaar oud en de enige bewoner, liet de open haarden aansteken om de koude uit het kasteel te verdrijven. Het was die dag immers ijskoud en de grond was bedekt met sneeuw. De schoonstenen waren echter al lang niet meer schoongemaakt. Rond het middaguur vatte het dakgebinte vuur en het kasteel stond in een mum van tijd in vuur en vlam. Brandweermannen uit Bilzen, Genk en Hasselt waren nagenoeg machteloos omdat de slotgrachten droog stonden. Pompiers en omwonenden slaagden er in om een deel van het interieur te redden, maar het kasteel brandde volledig uit. Drie dagen lang moest er worden nageblust. Er restte enkel nog een skelet. De Zomerexpo ‘In Vuur en Vlam – 50 jaar brand’ opent op 4 juli 2021 en blijft te bezoeken gedurende de volledige zomervakantie tot 29 augustus 2021. Meer info op www.alden-biesen.be In 2018 maakte TVL-journalist Jeroen Houben een reeks over Alden Biesen. Daarin interviewde hij twee brandweermannen die destijds bij de brand aanwezig waren: