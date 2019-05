TVL Nieuws, 8 mei 2019

- Truienaar Tony Heeren stopt op 63-jarige leeftijd als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Limburg. Hij is heel streng voor justitie in zijn afscheidsinterview op TV Limburg. - In een half jaar tijd werden 444 kleine criminele feiten versneld aangepakt via het project M, een samenwerking tussen het parket Limburg, de politie Limburg Regio Hoofdstad en het Justitiehuis. - In Bilzen is het Europees distributiecentrum van Carglass officieel ingehuldigd. We krijgen een exclusieve rondleiding in het grootste distributiecentrum voor autoruiten en glastoebehoren ter wereld. - In onze verkiezingsreeks Limburg Kiest met Armand is het vandaag de beurt aan Chris Janssens van Vlaams Belang. Hij vertelt waarom hij voor de partij koos. - En bij Racing Genk geeft de Ebbenhouten Schoen Ally Samatta naar eigen zeggen een extra boost in de titelstrijd.