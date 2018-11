TVL Nieuws, 8 november 2018

- In Limburg zijn 20.000 valse of vervallen parkeerkaarten voor gehandicapten in omloop. Staatssecretaris Zuhal Demir geeft de gemeenten meer mogelijkheden om fraudeurs op te sporen. - Een Truienaar die werd veroordeeld voor langdurige verwaarlozing van meer dan 100 dieren krijgt gedeeltelijk gelijk van het hof van beroep in Antwerpen. De rechtbank vernietigt voor de man het verbod op het houden van dieren - In Bosland in Hechtel zijn de werken gestart voor Fietsen door de Bomen. Na het intussen wereldwijd erkende Fietsen door het Water krijgt Limburg er opnieuw een topattractie bij - Racing Genk speelt zonder Trossard maar met veel vertrouwen tegen het Turkse Besiktas. - En een 8-jarige Hasselaar blinkt uit op het Belgisch kampioenschap Stratego.