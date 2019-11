TVL Nieuws, 8 november 2019

- Waarom had de VDAB de grootste moeite om werknemers te vinden voor de eerste Jumbo in ons land? En is er nu een prijzenoorlog op komst in Pelt? De Peltri vindt de komst van de Jumbo alvast niet echt een ramp. - Nieuw topoverleg over Spartacus moet de tram van Hasselt naar Maastricht in een stroomversnelling brengen. - Noël Slangen verdedigt de opeenstapeling van werken in Hasselt. We moeten ons niet blindstaren op files maar de kans grijpen om van Hasselt opnieuw een aantrekkelijke stad te maken.- Hitte tijdens de zwangerschap verkort de levensverwachting van een baby. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Hasselt.- En Racing Genk keert met opgeheven hoofd terug uit Liverpool.