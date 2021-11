TVL Nieuws, 8 november 2021

Het Limburgse tweesterrenrestaurant De Slagmolen opent een tweede restaurant in kasteel Edelhof in Munsterbilzen. Topchef Bert Meewis noemt het zelf een ‘bistronomie’: een bistro op gastronomische wijze. De nieuwe horecazaak zal het niveau van De Slagmolen hebben, maar zal iets toegankelijker zijn voor het brede publiek. De stad Bilzen wil een toeristische trekpleister maken van het gerenoveerde kasteel Edelhof. De parkomgeving rond het kasteel zal daarom worden vernieuwd. Daarnaast ging het gemeentebestuur via een open marktraadpleging op zoek naar een privé-investeerder die in het kasteel een horecazaak wou starten. De keuze van de jury viel op Bert Meeuwis en zijn zonen Giel en Klaas. Het sterrenrestaurant in Oudsbergen blijft gewoon bestaan, aldus Meewis. In kasteel Edelhof mikken zijn zonen op een hippere versie van De Slagmolen. Later volgt meer in het TVL Nieuws.