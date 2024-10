TVL Nieuws, 8 oktober 2024

De Hasseltse burgemeester Steven Vandeput wordt geen minister als Zuhal Demir uit de Vlaamse regering stapt om de sjerp om te doen in Genk. Dat zegt hij in een gesprek met TV Limburg. Vandeput noemt voor het eerst de namen van vier Limburgse N-VA'ers die WEL in aanmerking komen voor een ministerambt. Steven Vandeput wordt in Hasselt ook geen schepen onder een andere burgemeester als hij zelf niet het hoogste aantal voorkeurstemmen haalt. Als burgemeester van Hasselt en kingmaker van N-VA Limburg is Vandeput de machtigste politicus van het moment in Limburg. Hij hoopt zondag bij de gemeenteraadsverkiezingen die positie te bevestigen.