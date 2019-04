TVL Nieuws, 9 april 2019

- Limburgse politiediensten observeren minstens 350 gebouwen waar criminele activiteiten plaatsvinden. Dat blijkt uit cijfers over de aanpak van georganiseerde misdaad die onze redactie kon inkijken. - Het Natuurhulpcentrum organiseert voor schapenhouders groepsaankopen voor beschermingsmaatregelen tegen wolven. - De eerste verkiezingsborden duiken op in het straatbeeld. Het belooft een korte maar hevige kiescampagne te worden - Werkgeversorganisatie VKW trekt aan de alarmbel. Het uitblijven van een 5G-netwerk is voor de Limburgse economie erger van de Brexit. Onze ondernemers missen de trein van de digitale economie. - En een schorsing van zeven speeldagen voor Ruslan Malinovsky zou een groteske beslissing zijn, zegt oud-scheidsrechter Serge Guminy.