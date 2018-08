TVL Nieuws 9 augustus 2018

Racing Genk heeft in eigen huis een comfortabele uitgangspositie afgedwongen tegen het Poolse Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League. Het werd 2-0. Volgende week donderdag is er de terugwedstrijd in Polen. De doelpunten in de Luminus Arena kwamen van Ruslan Malinovskyi en Aly Samatta. Genk kreeg genoeg kansen op een ruimere overwinning maar Ndongala en Pozuelo troffen het doelhout. De beelden en de reacties ziet u morgen in het TVL Nieuws van 12u30.