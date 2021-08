TVL Nieuws 9 augustus 2021

- Het dossier over de dodelijke brand in Beringen van twee jaar geleden is afgerond. Er zijn geen arrestaties verricht terwijl het om brandstichting ging.





- We moeten nu versoepelen en zo het aantal covid-bedden in de ziekenhuizen gespreid bezetten. Want met de beperkende maatregelen vermijden we geen ziekenhuisopnames, we stellen ze gewoon uit tot een piek in de herfst. Dat zegt infectioloog Jeroen van der Hilst van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis.





- Limburg zit met een structureel probleem in het verkeer. Als sinds 2013 krijgen we het aantal verkeersdoden niet naar beneden.





- Racing Genk is vanochtend vertrokken richting Kiev voor de wedstrijd tegen Shaktar Donetsk. In de bagage zit het geloof in een stunt.





- En op het theaterfastival Moment in Tongeren ziet u deze week een Nederlander balanceren met megastenen.