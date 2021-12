TVL Nieuws, 9 december 2021

- De centra voor leerlingenbegeleiding krijgen vragen van ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven om de mondmaskerplicht te omzeilen. Maar kinderen zijn veerkrachtig en ervaren weinig impact van het dragen van een mondmasker.- Reisorganisatoren pakken uit met spotgoedkope familievakanties in de extra week dat kinderen thuis zijn voor de kerstvakantie. Ondanks de bodemprijzen worden er weinig vakanties geboekt.- Het aantal coronabesmettingen daalt in Limburg. Krijgen we binnenkort meer vrijheden en kunnen we kerst en nieuwjaar vieren met familieleden en vrienden? We praten erover met biostatisticus Geert Molenberghs. - In Tongeren start morgen een assisenproces over een moord zonder lijk.- En Racing Genk stelt de nieuwe trainer Bernd Storck voor aan de vooravond van de Europese wedstrijd tegen Rapid Wien.