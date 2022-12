TVL Nieuws, 9 december 2022

De malaise in de kinderopvang houdt aan. Ook in Limburg. Vooral in het zuiden van de provincie is het erg moeilijk alternatieven te vinden voor de reeks gesloten crèches door Agentschap Opgroeien. Ouders van kinderen die niet langer naar Het Warm Nestje in Bilzen kunnen, zijn boos op dat Vlaamse agentschap dat hun chrèche schorste. Het gaat om 32 kinderen. De ouders uitten vanmiddag hun ongenoegen over Agentschap Opgroeien bij burgemeester Bruno Steegen.