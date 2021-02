TVL Nieuws, 9 februari 2021

Transportbedrijf Essers kan dan toch uitbreiden op de voormalige Hormann-site in Genk en mag daarvoor een deel van het bos - zo'n 9 hectare - kappen op het industrieterrein Genk-Noord. Essers heeft na 2 jaar onderhandelen daarover een akkoord bereikt met de natuurvereniging Bos . Ter compensatie legt Essers 17,1 hectare nieuw bos aan in Oudsbergen en engageert het bedrijf zich om geen bossen meer te kappen. Het zogenaamde Essersbos - waar de hele heisa mee begon - is dan ook definitief gered. En Essers, de grootste privé-werkgever van Limburg blijft in onze provincie. We mogen dus spreken van een historisch akkoord.