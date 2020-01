TVL Nieuws, 9 januari 2020

Waar blijft de winter in Limburg? Vandaag klimt het kwik naar de 13 graden, morgen zelfs naar de 14, tien graden meer dan normaal in januari. De lange periode met zachte maxima is uitzonderlijk volgens weerman Michel Nulens. En echt verandering in het weerbeeld zit er niet aan te komen waarschuwt hij. De winter kan pas even goed in december van dit jaar uitbreken.