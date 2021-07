TVL Nieuws, 9 juli 2021

Ons land moet geen nieuwe maatregelen nemen als de coronacijfers stijgen. De tijd dat we ons zorgen moeten maken over stijgende coronacijfers is voorbij. Vaccins bieden honderd procent bescherming tegen ernstige ziekte. Dat zegt infectioloog Jeroen Van der Hilst van het Jessa ziekenhuis. Vaccineren is de enige oplossing. We moeten niet opnieuw mondmaskers verplichten, scholen sluiten of avondklokken invoeren omdat een deel van de bevolking zich niet wil laten vaccineren.