TVL Nieuws, 9 juni 2021

- Morgen versoepelen de coronaregels verder en mogen we weer een beetje meer. Maar gouverneur Jos Lantmeeters roept alle Limburgers op om zich zeker aan de coronamaatregelen te blijven houden, want corona is zeker nog niet verdwenen, waarschuwt hij.- De Limburgse coronacijfers dalen verder, maar in het onderwijs geldt nog steeds code geel. Online lessen en examens blijven dus de norm, tot grote frustratie van heel wat studenten.- Transportbedrijf Essers wil dit jaar nog 350 nieuwe vacatures invullen. Tegen 2024 moet dat aantal tot 530 stijgen. - Het Nationaal Park Hoge Kempen krijgt een gloednieuwe toegangspoort in Eisden en wil jaarlijks 100.000 bezoekers lokken.- En de EK-gekte komt maar traag op gang in onze provincie. Maar deze trouwe fans gaan de Rode Duivels de komende weken over heel Europa volgen.