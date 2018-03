Nieuws TVL Nieuws, 9 maart 2018

embed

Seriemoordenaar Renaud Hardy barst in tranen uit en wentelt zich in zelfmedelijden nadat de Tongerse jury hem veroordeeld tot levenslang voor moorden, folteringen, verkrachtingen en moordpogingen. Jongeren in de omgeving van industrieterrein Genk Zuid hebben minder zware metalen in hun bloed. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek. En Ludwig Vandenhove is kandidaat om opnieuw burgemeester van Sint-Truiden te worden.