TVL Nieuws, 9 oktober 2019

- De stad Genk verscherpt de strijd tegen de everzwijnen. Er worden extra drijfjachten georganiseerd en jagers gaan ook kooien plaatsen.- In Bocholt veroorzaakt een chauffeur een zwaar ongeval terwijl hij meerdere wagens tegelijk inhaalt. Een vrouw raakt levensgevaarlijke gewond, haar dochter van veertien moet uit het voertuig bevrijd worden.- Basiscommandant Jeroen Poesen van Kleine Brogel maakt zich sterk dat de daders die gisterenavond een F-16-piloot met een laser verblindden in Weert snel gevat zullen worden. Ze riskeren een celstraf van 20 tot 30 jaar.- We krijgen een exclusieve rondleiding in het Gallo-Romeins museum van Tongeren waar de nieuwe expo over de roemrijke geschiedenis van Roemenië wordt opgesteld.- En in onze reeks Jong Keukengeweld in Limburg trekken we naar Innesto in Houthalen-Helchteren waar chefkok Koen Verjans de jeugd kansen geeft.