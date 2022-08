TVL Nieuws van 15 augustus 2002

Nu de Limburgse wolvenroedel met een groot nest van 9 welpen zit, zit de vrees voor wolvenaanvallen bij veehouders er goed in. Het Wolf Fencing Team wordt dan ook overstelpt met aanvragen om weides wolfproof te maken. De interesse is zo groot dat er wachtlijsten zijn. Al sinds het najaar stromen de aanvragen binnen, maar het Wolf Fencing Team heeft maar één adviseur voltijds in dienst, die alle adviesbezoeken moet afleggen. Versterking is op komst, maar om de wachttijden te overbruggen zet het Wolf Fencing Team nu ook in op het informeren van de mensen, zodat die zelf aan de slag kunnen gaan.