TVL Nieuws van 17 juli 2021

Omdat er een grote druk staat op de Gete, is gisterenavond een bres in de dijk van de Gete geslagen om erger te voorkomen. Dat gebeurde op bevel van gouverneur Jos Lantmeeters. Het overvloedige water liep twee fruitplantages in. De fruittelers zijn niet te spreken over de beslissing, want het water zou de peren aantasten. De oogst is naar de knoppen, klinkt het, en de boeren hopen dat ze de schade terugbetaald krijgen.