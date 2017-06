- Een conglommeraat rond Group Machiels start een project op de terreinen van Ford Genk dat goed is voor 1.250 werknemers. Dat verneemt onze redactie. In Brussel maakt de Vlaamse regering een positief rapport op van SALK, het plan dat Limburg er bovenop moet helpen na de sluiting van Ford.- Nergens in Vlaanderen ontvangen minder mensen in een leefloon van het OCMW dan in Limburg.- Wie twee keer per week friet eet, sterft vroeger, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Onze verslaggever in de frituur stelt vast dat de liefhebbers van frietjes het alvast niet aan hun hart laten komen.- En een 13-jarig meisje uit Ham met een uitzonderlijk talent wordt een nieuwe beiaardier in Peer