TVL Nieuws van 20 mei 2018

- Een Amerikaans medicijn verlengt het leven van progeriapatienten Michiel en Amber uit Diepenbeek. De resultaten van het medicijn worden nu ook wetenschappelijk aangetoond. - Limburgse toppolitici reageren unaniem op het vertrek van Stijn Bijnens: LRM-geld moet in Limburg blijven. - We hebben exclusieve beelden van Hasselaar Frederik Thoelen die er voor het eerst in ons land in geslaagd is binnen in een beverburcht te filmen. - Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren onthult het mysterie van Stonehenge. - En hogeschool PXLwint de studentenregatta in Hasselt. We gaan meteen live naar het feest op en rond de Tuikabelbrug.