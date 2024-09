TVL Nieuws van 28 september 2024

En dan onze verkiezingsreeks. En die brengt ons naar Houthalen-Helchteren. Burgemeester Alain Yzermans, al 21 jaar aan de macht, vraagt een stevig mandaat van de kiezer om zijn levenswerk af te maken: de Noord-Zuidverbinding, waarvan de aanleg in 2026 moet beginnen. Samenwerking over de partijgrenzen heen, is het motto. Yzermans is lijsttrekker van Hoppah, het kartel van Vooruit, cd&v en Groen. Hij steekt de hand uit naar N-VA-BUUR, het andere grote blok. Daarnaast komen in Houthalen-Helchteren ook het Vlaams Belang en PVDA op.