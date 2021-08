TVL Nieuws van 7 juli 2021

We zijn nog maar augustus, maar dit is klassiek de maand dat de skivakantie geboekt wordt. Vorig jaar konden heel wat reizen niet doorgaan door de dramatische coronacijfers. "Dit jaar zijn de vooruitzichten beter," klinkt het bij het Hasseltse Snowtravel. Nu iedereen gevaccineerd is, zullen we min of meer normaal kunnen gaan skiën. Dat is toch de verwachting. Wel wacht je best niet te lang met boeken, want het verlangen naar de sneeuw is groot.