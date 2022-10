TVL Nieuws van zaterdag 1 oktober 2022

De Hasseltse Veerle Picard heeft na twee woelige nachten een internetverbinding gevonden in Florida om te getuigen over de orkaan die de Amerikaanse staat zwaar getroffen heeft. Ze schuilde met haar dochters in een kast onder de trap, de jongste dochter ziet u achter mij. Drie orkanen zag ze al passeren in de 26 jaar dat ze er woont, deze was de ergste. Maar de rust is teruggekeerd, zo getuigt ze.