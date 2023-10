TVL Nieuws van zaterdag 1 oktober 2023

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft er een drukke namiddag opzitten. In de namiddag ontving de brandweer twee meldingen van appartementsbranden binnen de Grote Ring van Hasselt. In een appartement op de Gouverneur Verwilghensingel is een man onwel geworden tijdens het koken. De buren reageerden alert na het signaal van de rookmelder. De hulpverleners hebben de bewoner ter plekke gereanimeerd. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Iets verderop, in de Vlinderstraat, is een appartement onbewoonbaar na een keukenbrand. Eén persoon werd met een rookvergiftiging overgebracht naar het ziekenhuis.