TVL Nieuws van zaterdag 15 maar 2025

De nieuwe, jonge burgemeester van Bree, Sietse Wils, stuurt een brief naar de Vlaamse regering en de Limburgse bestendige deputatie. Daarin vraagt hij om soepel op te treden bij het plannings- en vergunningenbeleid inzake KMO- en industriegrond. De stad Bree verwijst naar de nieuwe geopolitieke ontwikkelingen en zegt in de brief de motor van het jobbeleid in Noordoost-Limburg te willen blijven. Maar dan heeft Bree wel ruimte nodig om te ondernemen, klinkt het.