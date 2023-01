TVL Nieuws van zaterdag 21 januari 2023

- Koning Winter slaat in alle hevigheid toe en zorgt voor chaos op de weg in de avondspits. Door de gladheid en enkele ongelukken staan de meeste wegen rond Hasselt, Genk en Beringen potdicht. Auto's en vrachtwagens raakten de hellingen niet meer op. En er is nog meer sneeuw op komst. Ook vanavond, vannacht en de komende dagen blijft het uitkijken. - In As is bij een zware gasexplosie in een woning een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. - Vlaams minister Zuhal Demir en de Vlaamse regering zetten na protest het project van de Leidingstraat stop. Eén van de tracées dat over Beringen, Dilsen-Stokkem, Hasselt, Leopoldsburg en Maaseik zou lopen, is definitief van de baan. - Rijden op waterstof. Wij deden de test. Nog dit jaar opent Group Bruno in Genk twee tankpunten voor waterstof. - En het is nu officieel. Leandro Trossard tekent bij Arsenal. Wij spraken exclusief met zijn manager die de transfer regelde.