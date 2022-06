TVL Nieuws van zaterdag 25 juni 2022

1.700 elektrische boilers van sociale woningen krijgen een meettoestel dat het energieverbruik annalyseert en registreert. Het toestel is een uitvinding van het Genkse bedrijf Thermovault. Nu dat de energieprijzen de pan uit swingen is zo'n systeem welgekomen, dat beaamt de 64-jarige Annick Byvoet. Zij woont in één van de sociale woningen die worden uitgerust met zo'n meettoestel. Uit een eerder proefproject blijkt dat gezinnen met de installatie gemiddeld 352 euro per jaar kunnen besparen. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een budget van 455.000 euro.