TVL Nieuws van zaterdag 30 oktober 2022

- Bij een familiedrama in Kwaadmechelen bij Ham komt één man om het leven na een steekpartij. De vermoedelijke dader is opgepakt.

- In Herk-de-Stad is de laatste wens van een 19-jarige jongeman die lijdt aan een spierziekte in vervulling gegaan. Een Herks bedrijf knapte zijn oude BMW op. Een afscheidsgeschenk voor z'n broer.

- De VZW Schapenhouderij organiseerde dit weekend een infomoment rond de wolf. Heel wat veehouders zijn zich ervan bewust dat we moeten leren samenleven met de wolf, maar hoe dat het best gebeurt is vaak nog een vraagteken.

- Bokrijk werd vandaag ingepalmd door joggers en wandelaars. Na twee gemiste edities door corona, was de Bokrijk Run weer helemaal terug.

- 30.000 Monkies uit Beringen stellen hun nieuwe album voor op het metalfestival Samhain in de Muziekodroom.