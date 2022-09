TVL Nieuws van zondag 18 september 2022

Het centrum van Maaseik was vanmiddag het toneel voor de Ommegang van Harlindis en Relindis. Een traditie die teruggaat tot in de middeleeuwen en maar eens om de 25 jaar plaatsvindt. Meer dan 300 figuranten stapten in stoet van de Markt in Maaseik tot aan de kerk in Aldeneik, waar de oorsprong van de stad ligt. Met de Ommegang reisden ook de relieken van Harlindis en Relindis mee. Volgens de overlevering liet hun vader in Aldeneik een kerk en klooster bouwen en hielpen de zussen mee aan de bouw.