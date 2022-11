TVL Nieuws van zondag 27 november 2022

- Islamitische School in beroep tegen weigering erkenning. - Bedrijf in Ham dat houtpellets produceert in de as gelegd - Werken brug Kempische Steenweg volledig afgerond - Medische staf Rode Duivels gebruikt Limburgse producten om spieren te laten herstellen. - Aanslagen op luchthaven Zaventem tekenen expo van Frans Vogels in Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen - Matteo Simoni na succes Zillion: "ik droom nog van het buitenland, maar jaag het niet meer na." - Guido Brepoels ziet tactisch onvermogen bij Rode Duivels - Jong Genk wint pas voor de derde keer maar doet dat wel tegen co-leider RWDM - Dansvoorstelling eert Flamenco in Cultuurcentrum De Adelberg