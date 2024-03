TVL Nieuws van zondag 31 maart 2024

Het paasweekend is begonnen en naar jaarlijkse gewoonte worden er dan kuikentjes of konijntjes cadeau gegeven aan kinderen. Ieder jaar belanden veel van die dieren een maand later in het asiel of worden ze vrijgelaten in het bos. Wie toch een kuiken of konijn wil aanschaffen, denkt beter twee keer na, zegt Rudi Oyen van het vogel- en zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder. Bij land- en tuinbouwwinkel Aveve verkopen ze nu honderden kuikentjes, maar ze informeren de kopers wel op voorhand hoe ze met de dieren moeten omgaan.