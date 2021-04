TVL Nieuws zaterdag 17-04-2021

- In Maasmechelen blijven alle scholen ook na de paasvakantie nog minstens een week dicht in de strijd tegen het coronavirus. Maasmechelen is al wekenlang de gemeente met het hoogst aantal coronabesmettingen in Vlaanderen.

- Lummen is de meest gevaccineerde gemeente in Limburg. In de leeftijdscategorie van de 65-plussers is Bilzen de meest gevaccineerde gemeente in Vlaanderen.

- Parkeren wordt maandag fors duurder in Hasselt. Het stadsbestuur wil de parkeerdruk terugdringen in het voordeel van de inwoners, maar dat leidt tot groot ongenoegen bij de handelaars.

- Kevin, de jongen met een beperking die in Lommel door een groepje jongeren in elkaar werd geslagen, is na de feiten nu vooral op zoek naar rust

- En STVV wil het seizoen afsluiten met winst tegen Anderlecht. In het basket wint Limburg United de topper tegen de Antwerp Giants.