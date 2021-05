TVL Nieuws zaterdag 29-05-2021

Toeristische ondernemers in Limburg blijven investeren, ook na de opdoffer van de coronacrisis voor het toerisme. Recreatieoord Wilhelm Tell in Oudsbergen pakt uit met luxe glamping. Het concept is niet nieuw en zeker niet uniek, maar in Oudsbergen staan negen luxueuze tenten, en daarmee is het wellicht het grootste glamping-park van Limburg. De tenten beschikken over airco en verwarming en ook over een eigen keuken en sanitair.