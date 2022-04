TVL Nieuws zaterdag 9 april

- Vandaag stoppen de activiteiten van het coronacommissariaat. Wat het virus betreft gaan we een rustige zomer tegemoet.- De vakbond laakt de zorgkwaliteit in het Tongerse woonzorgcentrum De Motten. - De Italiëreis is terug van twee jaar weggeweest door corona. Limburgse laatstejaars secundair trokken massaal naar het land van de laars.- Pelt sponsort klimaattuinen. Wie zijn tuin klimaatrobuuster wil maken, krijgt daarvoor een financiële stimulans van 225 euro. - En zondag is het D-day voor Genk en STVV. Volgens voetbalanalist Marc Hendrikx zullen beide Limburgse teams winnen. Of ook de Kanaries play-off 2 halen, hangt in dat geval af van Charleroi.