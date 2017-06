TVL Nieuws zondag 11 juni 2017

In Tessenderlo gaat voor het eerst in Limburg de software be-alert worden ingezet in een buurtinformatienetwerk. Met be-alert kan op een snelle manier een grote groep mensen verwittigd worden. In Baalberg, een buurt in Tessenderlo, willen ze met de software inwoners zo snel mogelijk waarschuwen bij bijvoorbeeld een inbraak. Later moet de technologie ook werken als er iets misgaat in een ceveso bedrijf in de buurt.